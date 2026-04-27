Производство комплектующих для аэрозолей откроют в Электроуглях в 2028 году

В Богородском городском округе, в городе Электроугли, началось строительство нового производственного корпуса. Объект возводят для выпуска пластиковых комплектующих к аэрозольной продукции. Запуск предприятия запланирован на 2028 год. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

После ввода объекта в эксплуатацию в округе появится около 100 новых рабочих мест. Производственные мощности позволят выпускать до 600 млн изделий ежегодно. Выпускаемые комплектующие найдут применение при изготовлении аэрозольных красок, монтажной пены, герметиков, клея.

Архитектурное решение проекта предусматривает объединение производственной зоны и складского комплекса в рамках одного здания. Сооружение будет иметь переменную этажность — от 1 до 4 этажей, его общая площадь достигнет примерно 7,6 тыс. кв. м. Складская часть обеспечит хранение продукции на более чем 5 тыс. европоддонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.