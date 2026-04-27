В Мариуполе под контролем подмосковных специалистов благоустраивают двор на ул. Шевченко

В Мариуполе под контролем специалистов Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья идет благоустройство двора, расположенного на улице Шевченко. В настоящее время на объекте выполнен значительный объем работ. Ведется подготовка основания, включая укладку несущего слоя и его уплотнение.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, строители начали укладку песчаной подушки, необходимой для последующего асфальтирования дорожек и проездов. В ближайшее время запланированы работы по установке бордюров и укладке верхнего слоя асфальта.

Каждый этап работ контролируется экспертами стройнадзора, которые следят за соответствием выполняемых работ проектной документации и строительным стандартам. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что, хотя работа специалистов стройконтроля зачастую остается в тени, ее значение колоссально.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 2 тыс. многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в 2026 году.