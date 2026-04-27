Ретроавтомобили и историческая память: что объединило жителей Черноголовки

В городском округе Черноголовка прошел «Диктант Победы» — историко‑просветительская акция ко Дню Великой Победы. Как и прежде, мероприятие организовали в рамках федерального проекта «Историческая память» по инициативе партии «Единая Россия».

Участников разместили на трех площадках: в Городской библиотеке, Новой Черноголовской школе и на площадке Военно‑технического музея в селе Ивановском. С 2019 года акция проводится ежегодно, и интерес к ней стабильно растет.

Цель «Диктанта Победы» — сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне и передать память о подвигах предков молодому поколению. Участники получили именные сертификаты, а новички — еще и памятные книги. Федеральные победители смогут посетить Парад Победы 9 Мая в Москве.

В рамках акции также состоялся торжественный ретропробег. Колонна восстановленных ретроавтомобилей из коллекции Военно‑технического музея стартовала от музея в Ивановском и направилась к Центральному музею Военно‑воздушных сил в Монино.

Секретарь Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков отметил, что автопробег стал традиционной акцией, объединяющей людей вокруг темы исторической памяти. По его словам, особенно важно участие семей бойцов, молодежи и местных жителей — это делает память живой, а не формальной.