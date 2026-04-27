Конкурс «Эх, яблочко!» прошел в Павловском Посаде: названы имена победителей

В Павловском Посаде во Дворце культуры «Павлово‑Покровский» прошел пятый ежегодный Конкурс актерской песни «Эх, яблочко!» — в рамках X Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова.

Особенность конкурса в том, что участникам нужно не просто спеть, а превратить исполнение в мини‑спектакль, раскрыть характер песни. По словам организаторов, мероприятие подтвердило мысль Вячеслава Васильевича Тихонова: «Музыка — это гораздо больший вывод, чем сама жизнь».

Жюри, которое возглавила заслуженная артистка РФ Ия Борисовна Нинидзе, а также певица Наталия Кудрявцева и режиссер Николай Вороновский, определило победителей. Первое место заняла Наталия Горлатова, второе — Екатерина Калинина, третье — Сергей Федотов. Зрители тепло приветствовали всех участников и организаторов аплодисментами.