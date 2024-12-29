Рабочее движение по объездной дороге поселка Тучково открыли в Рузе, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Старт движению дал зампред областного правительства — глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

«С сегодняшнего дня грузовой транспорт будет выведен на объезд, и жители Тучково встретят Новый год уже без транзита на дорогах. Основной поток грузового транспорта пойдет после 3 января — руководство предприятий перенаправят грузовики на обход Тучково», – рассказал Гержик.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Рабочее движение открыли на двух этапах. Это позволит снизить нагрузку на местные дороги и уровень шума от транзитного транспорта. Работу по остальным этапам продолжат в следующем году. На весенний период запланировано благоустройство дороги. Здесь построят тротуары и обустроят пешеходные переходы.

Дорога двухполосная. Она пролегает от улицы Партизан через железную дорогу и примыкает к Силикатной улице. Ее протяженность составляет 3,2 километра.