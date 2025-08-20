Работа по выявлению незаконной деятельности по предложению услуг такси началась в аэропортах Подмосковья

На территориях подмосковных аэропортов началась работа по выявлению незаконной деятельности по предложению услуг такси. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что в регионе вступили в силу изменения в КоАП, согласно которым, за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах области грозит ответственность.

За один день в Шереметьево у терминалов В и С выявили семь «зазывал». На нарушителей завели административные дела. Подобные проверки будут проводиться ежедневно.

