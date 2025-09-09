Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели проверку пожарной безопасности на площадке «Интервидения»

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с подразделением федеральной противопожарной службы провели проверку пожарной безопасности на площадке проведения конкурса «Интервидение».

Международный музыкальный конкурс пройдет в здании Live Arena в Одинцово. Площадка вмещает более 11 тыс. зрителей. В мероприятии примут участие артисты из более чем 20 стран.

«Участники подготовили авторские песни, посвященные культуре, традициям и истории своих народов, а также вечным темам — любви, дому и семье. Песни конкурсанты выбирали самостоятельно», — отметил замначальника теруправления №1 Альберт Джубуев.

По его словам, специалисты проверили, готовы ли пути эвакуации, средства пожаротушения и противопожарного водоснабжения, а также готов ли персонал действовать в условиях ЧС.

«В итоге специалисты провели полный комплекс мероприятий по оценке готовности объекта к проведению мероприятия международного уровня», — добавил Джубуев.

