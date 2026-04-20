Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку при тушении пожара в Волоколамском округе

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» проявили настоящий профессионализм во время тушения пожара в Волоколамском муниципальном округе: не только оперативно ликвидировали возгорание, но и спасли собаку, пострадавшую от воздействия угарного газа.

Инцидент случился в субботу, 18 апреля, в деревне Нелидово. По сообщению начальника ПСЧ‐203 Владислава Макеева, днем в службу экстренных вызовов «Система‐112» поступили тревожные звонки от очевидцев: они сообщили о пожаре в двухкомнатной квартире на 1-м этаже трехэтажного жилого дома.

Когда расчеты 203‐й и 208‐й пожарно‐спасательных частей прибыли на место, жильцы, включая хозяев горящей квартиры, уже успели эвакуироваться. Однако в задымленном помещении оставался питомец — от страха животное забилось в угол одной из комнат.

Спасатели незамедлительно приступили к работе: они сформировали два звена газодымозащитной службы, чтобы провести разведку, отыскать очаг возгорания и устранить его. Благодаря слаженным и быстрым действиям огнеборцев пожар удалось потушить в кратчайшие сроки — он охватил площадь всего 9 кв. м, и распространения огня не произошло.

В процессе тушения сотрудники подразделения обнаружили собаку среди вещей в одной из комнат. Животное едва дышало и почти не подавало признаков жизни. Спасатели оперативно вынесли питомца на свежий воздух и с помощью дыхательного аппарата восстановили его дыхание. После того как собаку вернули хозяевам, специалисты настоятельно порекомендовали им показать животное ветеринарному врачу для полноценной оценки его здоровья.

