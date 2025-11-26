Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Истре спасли собаку, застрявшую в яме с мазутом

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Истре спасли собаку, которая застряла в углублении с водой и мазутом. Инцидент произошел в Павловской Слободе в Истре.

Спасателей вызвала местная жительница. Женщина услышала, как из заброшенных помещений доносится лай и плеск, и обнаружила застрявшую собаку.

Прибывшие на место спасатели, надев защитную спецодежду, зашли в воду и аккуратно вытащили животное. После этого собаку передали службе по отлову безнадзорных животных для осмотра и ухода.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Можайске была спасена собака, которая застряла в уличном ограждении. Этот случай стал для животного уже не первым.