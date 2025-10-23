Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Можайске спасли собаку, застрявшую в заборе

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Можайске спасли собаку, которая застряла в заборе. Инцидент произошел на территории частного сектора в черте города.

За помощью спасателей обратился житель, который рассказал, что его питомец застрял в заборе. Кавказский алабай в возрасте 10 лет просунул голову между прутьями и не смог освободиться.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что уже сталкивались с этой собакой летом. В июне пес так же застрял головой в заборе. Специалисты аккуратно разжали прутья, используя гидравлический инструмент, и освободили животное. Помощь ветеринарного специалиста собаке не потребовалась.

Ранее в Минсельхозе Подмосковья сообщили, что за полгода в парках региона вакцинировали более 1,6 тыс. домашних животных.