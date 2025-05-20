Работы по посеву семян хвойников завершаются в Дмитровском лесном питомнике

В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали о посеве семян хвойных деревьев. Так, в Дмитровском лесном питомнике эти работы близятся к завершению.

Перед посевом семена обрабатывают марганцовкой, чтобы обеззаразить их и обеспечить микроэлементами, которые необходимы для их роста. После этого их высеивают — в тщательно подготовленную почву.

«Все мероприятия проводятся по графику. К концу мая все работы по посеву в питомниках будут завершены», — рассказал и. о. председателя ведомства Алексей Ларькин.

В питомнике посадочный материал будет расти на протяжении двух-трех лет. После этого сеянцы можно будет высаживать в рамках восстановления лесов.

Ранее сообщалось, что в области за состоянием лесов будут следить с помощью беспилотников.