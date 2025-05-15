В Подмосковье за состоянием лесов будут следить с помощью беспилотников

В Подмосковье будет реализован пилотный проект по применению дронов для мониторинга лесных территорий. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Проект реализует Аналитический центр лесного и сельского хозяйства вместе с Комлесхозом региона и компанией «Инсайт-проект».

Особое внимание в рамках проекта уделят мониторингу посадок молодой сосны. Деревья высадили в 2023 и 2024 годах. Используя беспилотники, можно будет держать на контроле их приживаемость, выявлять признаки стрессов и принимать меры для их устранения.

Как отметил зампред Комлесхоза региона Дмитрий Новиков, площадь лесов в области составляет около 2 млн га. В прошлом году на территориях прошло свыше 70 тыс. патрулирований общей протяженностью более 1,9 млн км. Это, подчеркнул Новиков, огромный объем работы.

«При этом лесная охрана выходит в рейды ежедневно, часто вместе с представителями МВД, МЧС, муниципальных органов и экологических сообществ. Внедрение беспилотных технологий станет серьезным подспорьем для лесничих — позволит оперативнее выявлять нарушения и следить за состоянием насаждений в труднодоступных участках», — сказал он.

Ранее в ведомстве сообщили, что за майские праздники сотрудники лесной охраны Подмосковья провели 1,5 тыс. рейдов.