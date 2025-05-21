Работы по укладке асфальта стартовали на улице Кирова в Подольске, сообщили в муниципальной администрации. Их проводят в рамках благоустройства дворовой территории в микрорайоне Межшоссейный.

В ходе ремонта планируется обновить покрытие на 4,2 тыс. кв. м. После этого на дворовой территории проведут озеленение.

В Подольске уже провели благоустройство территории у Дворца культуры «Октябрь». Всего было уложено более 100 кв. м. брусчатки и высажено около 200 кв. м. газона.

В целом в этом году в округе отремонтируют около 70 тыс. кв. м. дорожного покрытия на 26 дворовых территориях. Кроме того, обновят 22 игровые площадки для детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству подмосковных набережных в этом году.