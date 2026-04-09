Работы по восстановлению аварийного здания бывшего дома культуры завершились в Можайске

В Можайском округе завершились работы по восстановлению аварийного здания бывшего дома культуры в деревне Горки. Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь кирпичного здания составляет около 440 кв. м. Оно было построено в 70-х годах прошлого века. В последние годы объект не использовался, и его конструкции начали разрушаться.

В середине 2025 года новый собственник объекта решил провести в здании капремонт. На данный момент восстановительные работы полностью завершились и проводится внутренняя отделка помещений.

В общей сложности в округе выявили 231 объект незавершенного строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 133 объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по итогам восьми лет реализации программы по ликвидации незавершенного строительства в регионе демонтировали более 9 тыс. заброшенных, аварийных и незаконных строений.