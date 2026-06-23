«Она не умеет ничего в жизни»: Кушанашвили заявил о сомнительном пути Шурыгиной к славе

Скандальная участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина снова оказалась в центре обсуждений. На этот раз Троицкий суд Москвы отправил ее под домашний арест по делу о незаконном распространении порнографических материалов. Блогерше может грозить до шести лет лишения свободы.

О новом деле высказался и журналист Отар Кушанашвили. Он назвал путь Шурыгиной к славе «грязным» и отметил, что ничего в жизни она не умеет. По мнению Отара, Диана стремилась к славе любой ценой, но выбрала сомнительный способ. Слова журналиста приводит Teleprogramma.org.

«Она не умеет ничего в жизни. И какой-то восьмой муж, наверняка хороший парень, женится на Шурыгиной. Он подал на нее заявление за кражу из московской квартиры денег и техники на 2,8 млн рублей. Девчонка имеет реноме проститутки. А ей лет-то всего ничего, сорока даже нет еще», — заявил Кушанашвили в своем авторском шоу «КАКОВО?!».

Напомним, Шурыгина прославилась в 2017 году, когда она в 15-летнем возрасте заявила об изнасиловании Сергеем Семеновым на ток-шоу на Первом канале. Тогда суд признал молодого человека виновным, и он отсидел более года, выйдя по УДО в 2018 году.

Спустя время Шурыгина обосновалась в Москве и активно зарабатывала на платформе OnlyFans, где публиковала откровенный контент. Часть этого контента попала в закрытые телеграм-каналы. Эти материалы и послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что по делу о распространении порнографии были задержаны подруга Дианы Шурыгиной вместе с ее продюсером.