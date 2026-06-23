Баня с медом, багги и ванна Клеопатры: кто из трех женихов покорит сердце Волочковой в шоу «Свадьба вслепую»?

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей шоу «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница!». По правилам проекта незнакомые люди вступают в брак и проводят время вместе, чтобы понять, есть ли у них шанс построить настоящие отношения.

Как пишет StarHit, за сердце артистки борются трое мужчин из разных регионов России. Первый — предприниматель из Ленинградской области. Второй — любитель экстрима из Северобайкальска, тоже предприниматель. Третий — музыкант и ценитель русской культуры с Урала.

Каждый из претендентов старался поразить Волочкову по-своему. Один устроил экстремальное свидание на багги, другой — банный ритуал с медом, третий подготовил ванну Клеопатры с молоком, клубникой и лепестками роз. Однако балерина сразу дала понять, что простыми ухаживаниями ее не покорить.

«Мне нужны кареты, белые яхты, элегантность и королевский размах. Все должно быть по-царски, по-волочковски», — заявила Анастасия.

При этом она отметила, что роскошь уже стала частью ее жизни, и деньги не могут заменить душевной наполненности.

Финал романтического эксперимента зрители увидят 25 июня в 19:00 мск часов на канале «Пятница!». Сможет ли кто-то из троих мужчин покорить сердце знаменитой балерины — станет известно совсем скоро.

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