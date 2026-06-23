Банщики снова в цене: в Подмосковье спрос на специалистов вырос на 74%

В Московской области за год спрос на банщиков вырос на 74%, что позволило региону занять вторую строчку по динамике этого показателя среди всех субъектов Российской Федерации. Такие данные REGIONS предоставили эксперты платформ «Авито Работа» и «Авито Товары» по итогам исследования рынка труда и покупательской активности в весенний период 2026 года.

По данным аналитиков, в среднем по стране число предложений работы для банщиков выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно увеличилась и активность соискателей: количество откликов на подобные вакансии за тот же период прибавило 18%.

Рост спроса на банщиков в Московской области составил 74%

Рост числа вакансий для банщиков в Подмосковье, по предположениям экспертов, связан с активным развитием загородной инфраструктуры отдыха и повышенным вниманием жителей к оздоровительным практикам. Регион традиционно занимает лидирующие позиции по количеству загородных комплексов, а с приходом тепла интерес к услугам бань и саун традиционно возрастает.

Согласно оценкам экспертов, наиболее существенный скачок спроса на банщиков зафиксирован в Крыму — число предложений о работе здесь увеличилось в 2,1 раза (прирост составил 111%). Причина столь активной динамики — развитие туристической базы полуострова и открытие новых гостиничных комплексов. На третьей позиции оказался Санкт-Петербург с показателем роста 40%. В первую пятерку по скорости увеличения спроса также попали Ростовская область (+18%) и Москва (+14%).

Сколько стоят банные комплексы в Москве

Активный интерес инвесторов к банной сфере напрямую отражается на кадровом рынке: расширение бизнеса требует привлечения профильных сотрудников. Согласно статистике «Авито Товаров», в весенние месяцы 2026 года столичный спрос на приобретение готовых банных комплексов и саун вырос на 46% в годовом исчислении. Количество предложений в этом сегменте также увеличилось — на 50% по сравнению с прошлым годом.

Средняя стоимость банного комплекса в Москве — около 16 млн руб. Цена формируется с учетом нескольких факторов: где расположен объект, какова его площадь, в каком состоянии находятся помещения, какое установлено оборудование, есть ли земельный участок, а также каких дополнительных услуг требует бизнес и какова его финансовая отчетность.

«Такие показатели могут говорить о том, что сегмент остается привлекательным для предпринимателей на фоне устойчивого спроса на услуги отдыха и оздоровления. Готовый бизнес в этой категории часто уже имеет необходимую инфраструктуру, клиентскую базу и понятную модель монетизации, что снижает порог входа для новых владельцев», — отметил директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской.

Где в России активнее всего ищут работу банщика

Увеличение числа вакансий для банщиков сопровождается ростом интереса к этой профессии. Активнее всего, по данным аналитиков, откликаться на подобные предложения стали жители Республики Крым — в регионе количество откликов выросло на 75% по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге соискательская активность прибавила 51%, в Московской области — 18%, в Ростовской области — 13%.

«Такие показатели говорят о том, что профессия становится более востребованной в летний сезон на фоне развития внутреннего туризма, популяризации банной культуры и расширения сегмента оздоровительных услуг», — прокомментировал директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

Ранее сообщалось, что спрос на строительство бань и бассейнов в Подмосковье вырос более чем в 2,5 раза.