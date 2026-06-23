В Подмосковье с начала года по программе губернатора построили 13 объектов газоснабжения

В Подмосковье в рамках губернаторской программы был газифицирован 1000-й населенный пункт. Им стала деревня Власово в Орехово-Зуеве, сообщает Министерство энергетики Московской области.

В населенном пункте проложили около 2,2 км сетей. Первой газ в дом провела семья Першиных. При этом заявки на подключение подали и другие жители деревни — уже заключено 6 договоров.

С начала года по программе губернатора в регионе построили 13 объектов газоснабжения в 14 населенных пунктах. В рамках программы президента в этом году в области планируется подключить к газу еще 18,6 тыс. домовладений. Работы выполнены уже в 5 тыс. домов и в 171 домовладении в СНТ.

«Московская область традиционно считается одним из самых газифицированных регионов страны, 98% наших населенных пунктов обеспечены газом», — напомнил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.

По словам министра, по президентской программе в регионе в общей сложности подключили к газу более 95 тыс. домовладений, по губернаторской построили около 4,6 тыс. км газопроводов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации сферы ЖКХ в регионе.