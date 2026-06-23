В новом корпусе подмосковного ЖК «Императорские Мытищи» стартовало устройство подвала

В Подмосковье ГК «Гранель» продолжает строительство ЖК «Императорские Мытищи», в корпусе 1.1 ведутся подготовительные и земляные работы, продолжается устройство фундамента, в части корпуса началось устройство монолитных конструкций ниже нулевой отметки. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка будет рассчитана на 979 квартир, ее площадь составит более 62 тыс. кв. м. На первом этаже разместятся офисы, супермаркет, отделение банка, минимаркет и другие помещения общественного назначения. Здание введут в эксплуатацию в 4-м квартале 2027 года.

На территории комплекса также ведется строительство 1-го корпуса многоуровневого паркинга на 573 машино-места. В проекте уже открыты школа, детский сад, медицинский центр, многочисленные объекты торговли и сферы услуг. Во второй очереди там построят микрорайон из 12-этажных домов со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.