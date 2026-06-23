Из легковеса в путешественника: что изменило предков человека два миллиона лет назад

Предки современного человека пережили резкий скачок в габаритах около двух миллионов лет назад. Их средняя масса увеличилась примерно с 40 до 60 кг, что помогло им преодолевать большие расстояния и осваивать новые территории, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование университетов Рединга и Оксфорда в журнале PNAS.

Команда изучила данные о массе тела, полученные по 386 окаменелостям 21 вида подсемейства гоминид — группы, включающей людей, вымершие человеческие виды и их ближайших предков.

Анализ показал, что сначала наши древние родственники росли постепенно. Однако с появлением Homo erectus произошел настоящий скачок, тогда как другие ветви человеческого рода остались невысокими — некоторые были ростом с современного десятилетнего ребенка.

Ведущий автор работы Джейкоб Гарднер считает, что прежние исследования давали разные ответы, поскольку рассматривали лишь отдельные части большой эволюционной картины. Новая модель объединила больше находок и учла родство между видами.

Увеличение роста и массы совпало с другими важными переменами. Homo erectus стали увереннее передвигаться на двух ногах, чаще ели мясо и уходили далеко от привычных мест в поисках пищи и подходящего климата. Длинные ноги делали их выносливыми ходоками, а свободные руки позволяли пользоваться орудиями труда.

Соавтор исследования Томас Пушель подчеркнул, что эволюция человека не была непрерывным движением к увеличению размеров. Скорее, она сочетала медленный рост с одним крупным скачком, связанным с новым образом жизни.