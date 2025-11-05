Рапиристка из Подмосковья стала призером на международном турнире по фехтованию

Представительница Подмосковья Милана Левчук стала бронзовым призером личных соревнований на этапе Кубка мира среди юниоров, воспитанница Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) тренируется в Центре фехтования Ильдара Мамедова. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале спортсменка встретилась с представительницей Китая. В ведомстве добавили, что до этого Левчук заняла второе место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниорок в Химках.

Международные состязания проходили в Стамбуле (Турция), участниками стали более 200 фехтовальщиков из Болгарии, Канады, Китая, Хорватии, Египта, Грузии, Германии, России и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.