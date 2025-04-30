Речные маршруты начнут работать в Московской области с 1 мая

В Подмосковье с 1 мая начинается работа речных маршрутов, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Теплоходы будут курсировать в трех округах.

Так, в Коломне до 28 сентября от причала «Бочманово» до причала «Притыка» в выходные и праздники будет курсировать судно «Москва». В Лыткарино до 20 ноября от «Лыткарино» до причала «Андреевское» будет ходить катер «Стриж». В Серпухове до 30 сентября от причала «Серпухов» до причала «Сады» будет курсировать теплоход «Зуша».

Оплатить проезд на теплоходах можно так же, как в наземном общественном транспорте — транспортными или банковскими картами. Также доступна оплата наличными.

По итогам 2024 года пассажиры проехали на речных маршрутах более 40 тыс. раз. Этот показатель на 26% превысил результат за 2023 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту дорог. В рамках текущего сезона работы проведут на 1,5 тыс. участков.