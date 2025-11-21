Реконструкция спортивного стадиона завершилась в микрорайоне Львовский Подольска

В Подольске реконструировали спортивный стадион в микрорайоне Львовский. Проект был реализован в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На стадионе обустроили футбольное поле с современным газоном, универсальные спортплощадки, трибуны более чем на 200 зрителей, скамейки запасных. Весной 2026 года здесь завершат благоустройство.

Обновленный стадион уже принял первый футбольный матч — здесь сыграли воспитанники ФСК «Ирида».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в области повышают эффективность спортивных объектов.