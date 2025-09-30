Ремонт 24 дорожных участков провели в Егорьевске в рамках Народной программы

В Егорьевске в рамках Народной программы «Единой России» отремонтировали 24 дорожных участка протяженностью 13 км. В основе программы лежат наказы и обращения жителей.

Всего по программе в округе планируется отремонтировать 26 дорог, общая протяженность которых составляет около 16 км. На эти цели выделили 247 млн руб.

«Значительная часть средств в этом году выделена именно на капитальный ремонт с асфальтированием дорог с переходным типом покрытия», — рассказал руководитель фракции «Единой России» в муниципальном Совете депутатов, муниципальный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Павел Фокин.

В следующем году в округе по Народной программе планируется отремонтировать 19 дорожных участков.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл движение по новому участку трассы ЮЛА.