Ремонт более 240 лифтов провели в домах Подмосковья по просьбам жителей в праздники
Более 240 лифтов отремонтировали в Подмосковье по заявкам жителей за праздники
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
За период новогодних праздников в домах Подмосковья по обращениям жителей отремонтировали более 240 лифтов, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как напомнили в ведомстве, обслуживанием и ремонтом лифтов занимаются специализированные организации, однако УК должны держать на контроле состояние оборудования.
О неисправностях лифтового оборудования можно сообщить в единую диспетчерскую службу региона. На проведение ремонта выделяют от 24 до 120 часов.