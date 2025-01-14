Ремонт более 240 лифтов провели в домах Подмосковья по просьбам жителей в праздники

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

За период новогодних праздников в домах Подмосковья по обращениям жителей отремонтировали более 240 лифтов, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как напомнили в ведомстве, обслуживанием и ремонтом лифтов занимаются специализированные организации, однако УК должны держать на контроле состояние оборудования.

О неисправностях лифтового оборудования можно сообщить в единую диспетчерскую службу региона. На проведение ремонта выделяют от 24 до 120 часов.