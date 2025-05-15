Ремонт детских площадок стартовал в микрорайоне Юбилейный в Подольске. На территории приведут в порядок три таких объекта, рассказали в администрации округа.

Глава округа Григорий Артамонов проверил содержание территорий и ход работ на улицах Ленинградская и Юбилейная, а также в Пахринском проезде. В ходе ремонта на игровых площадках заменят покрытие и элементы, установят новое оборудование.

Глава отметил, что необходимо привести в порядок спортивные площадки, локации, где недавно заменили теплосети, а также ряд подъездов. Работы нужно провести к лету.

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