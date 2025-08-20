Ремонт дороги на Большой Зеленовской улице начался в Подольске

В Подольске начали ремонтировать дорогу на Большой Зеленовской улице. Рабочие уже заменили бортовые камни, а также приступили к демонтажу старого покрытия.

До этого в регионе на дорогах установили около 2 тыс. катафотов, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На участке заменят более 1 км покрытия. Общая площадь ремонта составит более 10 тыс. кв. м. В работах задействованы девять рабочих и две единицы техники.

В ближайшее время начнутся работы на Большой Ивановской улице. В целом в этом году в округе отремонтируют 26 муниципальных и 11 региональных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в области отремонтировали примерно 300 дорог к учреждениям образования.