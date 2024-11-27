Ремонт дорожных ограждений провели в семи округах Подмосковья

Ремонт дорожных ограждений провели в семи подмосковных муниципалитетах, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объекты были приведены в нормативное состояние на восьми участках региональной дорожной сети в Домодедово, Долгопрудном, Мытищах, Жуковском, Реутове, Подольске, Пушкино.

К примеру, специалисты провели работы на объектах, расположенных на Московской улице в Долгопрудном и на улице Ганны Шостак в дачном поселке Черкизово под Пушкино.