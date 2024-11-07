Ремонт пандусов и перил провели более чем в 220 домах Подмосковья

В октябре 2024 года жители Подмосковья подали более 220 заявок по вопросам ремонта пандусов, перил и ступеней в многоквартирных домах, управляющие компании уже отработали все обращения. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.