Ремонт пандусов и перил провели более чем в 220 домах Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В октябре 2024 года жители Подмосковья подали более 220 заявок по вопросам ремонта пандусов, перил и ступеней в многоквартирных домах, управляющие компании уже отработали все обращения. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве уточнили, что специалисты заменили устаревшие или поврежденные элементы, устранили дефекты конструкций и провели покраску. Жителям напомнили, что сообщить о необходимости ремонта в местах общего пользования можно в свою управляющую компанию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.