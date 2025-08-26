Ремонт территорий 23 медицинских учреждений завершился в Московской области

В Подмосковье отремонтировали дорожное покрытие на территориях 23 учреждений здравоохранения. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности была проведена замена более 44 тыс. кв. м. дорожного покрытия возле больниц, поликлиник, фельдшерских здравпунктов. В том числе были приведены в порядок парковки и обустроены пешеходные дорожки.

Больше всего территорий было отремонтировано в Коломне и Егорьевске — по четыре объекта в каждом муниципалитете. К примеру, в Коломне заменили покрытие на территории Коломенской больницы на улице Октябрьской Революции, а в Егорьевске — на территории Егорьевской центральной больницы на улицах 9 Января и Карла Маркса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог, по которым можно доехать до школ, колледжей и детсадов региона.