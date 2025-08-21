Ремонтные работы стартовали на улице 9 Мая в Химках. Сейчас на участке рабочие занимаются фрезеровкой дорожного полотна, сообщили в администрации округа.

До этого в Подмосковье отремонтировали 50 км региональных дорог, ведущих к ж/д станциям, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках ремонта заменят покрытие на 3 км. дороги. Также проведут замену колодцев и бортового камня, приведут в порядок тротуары, светофоры и остановочные павильоны.

Завершить работы планируется к 30 ноября. На финальном этапе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области в рамках подготовки к 1 сентября активно ремонтируют дороги у образовательных объектов.