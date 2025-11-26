Резидент ОЭЗ «Дубна» выйдет на рынок Австралии

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания ESTILAB, которая занимается производством косметики, расширит экспортную деятельность и представит бренд ICON SKIN на рынке Австралии. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания ESTILAB работает с 2016 года. Продукция ESTILAB выпускается на производственной площадке в Дубне, запущенной осенью этого года. После выхода на полную мощность завод будет производить 5 млн единиц продукции в год. Кроме того, компания строит собственный завод на территории особой экономической зоны «Дубна», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в проектирование нового объекта вложили 60 млн рублей, запустить его планируют в 2027 году. Компания реализует свою продукцию в России и в 14 других странах.

Директор по продажам ESTILAB Руслан Назаров добавил, что Австралия является нетипичным направлением для российского производителя, однако, именно такие рынки открывают новые возможности. Он добавил, что в 2025 году компания планирует запустить официальный онлайн-магазин бренда на площадке Amazon.

