Робот-помощник София будет работать в Мининвесте Подмосковья
Робот София будет помогать предпринимателям в Подмосковье
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
В Подмосковье введут в работу робота-помощника Софию. ИИ-консультант будет работать в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Робота впервые представили в рамках ПМЭФ текущего года. София будет помогать предпринимателям области получать информацию о доступных мерах поддержки, выбирать участок или помещение для бизнеса, подавать заявку на консультацию.
До конца года София будет работать в тестовом режиме. Таким образом, будет накоплен опыт на реальных кейсах, что позволит повысить точность подбора рекомендаций.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе разработали целую экосистему голосовых помощников в самых разных сферах.