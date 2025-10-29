Робот-помощник София будет работать в Мининвесте Подмосковья

В Подмосковье введут в работу робота-помощника Софию . ИИ-консультант будет работать в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Робота впервые представили в рамках ПМЭФ текущего года. София будет помогать предпринимателям области получать информацию о доступных мерах поддержки, выбирать участок или помещение для бизнеса, подавать заявку на консультацию.

До конца года София будет работать в тестовом режиме. Таким образом, будет накоплен опыт на реальных кейсах, что позволит повысить точность подбора рекомендаций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе разработали целую экосистему голосовых помощников в самых разных сферах.