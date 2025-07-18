Андрей Воробьев: в Подмосковье создана целая экосистема голосовых помощников, работающих в разных сферах

В Подмосковье создана целая экосистема голосовых помощников, которые работают в разных сферах, от здравоохранения до ЖКХ. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Потенциал использования искусственного интеллекта огромен. Он позволяет охватить любой массив, когда сделать это усилиями человека непросто. Тем более, если мы беспокоимся о качестве исполнения. За несколько лет мы создали целую экосистему голосовых помощников в самых разных сферах», — сказал Воробьев.

По его словам, голосовые помощники обрабатывают около 9 млн звонков в год и самостоятельно решают порядка 60% вопросов. При этом не теряется ни один звонок.

«Важно, что все ИИ-помощники работают в единой сети, и в случае необходимости перебрасывают звонки между собой, понимая потребности людей», — отметил губернатор.

Он добавил, что сейчас на стадии разработки еще четыре голосовых помощника. Они будут консультировать по вопросам строительного надзора, бизнеса, социальной поддержки и экологии.

Так, в регионе в сфере здравоохранения работает робот «Светлана» (телефон 122/1), который записывает к врачу, вызывает врача на дом, напоминает о продлении рецепта на лекарства.

В ЖКХ работает робот «Женя» (телефон 122/4). Он отправляет заявки в ЕДС, консультирует по плановым отключениям и аварийным ситуациям, уточняет информацию о счетчиках и платежках.

В части МФЦ создан робот «Галина» (телефон 122/3), который сообщает режим работы офисов, проверяет статус заявления, записывает в МФЦ, информирует о готовности документов.

В строительной сфере работает голосовой помощник «Стройотходы» (телефон 122/7). Он создает заявки на вывоз строительного мусора и консультирует по таким вопросам.

Кроме того, в области работает робот «Вита» (телефоны 8 (800) 550-65-22 и 8 (495) 668-01-25), который консультирует по вопросам ветеринарии и контроля безнадзорных собак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает жителям региона получать госуслуги.