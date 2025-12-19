Роботов начали использовать для сортировки посылок на складе в подольском Коледино

Роботов начали использовать для сортировки и транспортировки посылок на складе в подольском Коледино. Так, здесь стали использовать роботизированный манипулятор.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области до этого рассказали, что Подмосковье стало лидером в РФ по количеству промышленных роботов.

Роборука в Подольске умеет различать посылки разной формы, плотности и упаковки: мягкие пакеты, коробки, пузырчатую пленку. Алгоритм сам выбирает, сколько каких присосок задействовать для взятия груза.

За час робот справляется с 950 единицами товара. Вероятность удачного захвата составляет более 97%. Камеры сканируют рабочую зону и прокладывают для робота безопасный маршрут движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подольске открылся первый роботизированный распределительный центр сети «Магнит».