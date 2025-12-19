Роботов начали использовать для сортировки посылок на складе в подольском Коледино
На складе в Коледино в Подольске посылки начали сортировать роботы
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Роботов начали использовать для сортировки и транспортировки посылок на складе в подольском Коледино. Так, здесь стали использовать роботизированный манипулятор.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области до этого рассказали, что Подмосковье стало лидером в РФ по количеству промышленных роботов.
Роборука в Подольске умеет различать посылки разной формы, плотности и упаковки: мягкие пакеты, коробки, пузырчатую пленку. Алгоритм сам выбирает, сколько каких присосок задействовать для взятия груза.
За час робот справляется с 950 единицами товара. Вероятность удачного захвата составляет более 97%. Камеры сканируют рабочую зону и прокладывают для робота безопасный маршрут движения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подольске открылся первый роботизированный распределительный центр сети «Магнит».