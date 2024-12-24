С января техобслуживание газового оборудования провели в 1,7 млн квартир Подмосковья

С начала 2024 года техобслуживание газового оборудования было проведено в 1,7 миллиона квартир Подмосковья, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В квартирах заменили свыше 13 тысяч газовых плит и полторы тысячи газовых водонагревателей. Также было проконтролировано восстановление подачи газа примерно в 78 тысячах квартир.

С января жителям региона направили более двух тысяч писем с требованиями о недопустимости нарушения обязательных правил пользования газом. Кроме того, с помощью сайта госуслуг региона было заключено восемь договоров на техобслуживание газового оборудования.