С января в Подольске провели обработку от борщевика более чем на 50 га земли

В Подольске с января текущего года обработку от борщевика провели более чем на 50 га земли. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

К примеру, вблизи поселка Сельхозтехника было обработано около 2,6 га. Результаты проверили представители муниципальной администрации округа и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В целом за три последних года в округе от борщевика обработали свыше 130 га земли. Работы проводятся с использованием химикатов и механическим способом. Наибольший объем работ был проведен в селе Сынково и деревне Кутьино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству лесопарковых территорий в регионе.