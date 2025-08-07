С января в Подольске провели обработку от борщевика более чем на 50 га земли
Более 50 га земли обработали от борщевика в Подольске с начала года
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске с января текущего года обработку от борщевика провели более чем на 50 га земли. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
К примеру, вблизи поселка Сельхозтехника было обработано около 2,6 га. Результаты проверили представители муниципальной администрации округа и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В целом за три последних года в округе от борщевика обработали свыше 130 га земли. Работы проводятся с использованием химикатов и механическим способом. Наибольший объем работ был проведен в селе Сынково и деревне Кутьино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству лесопарковых территорий в регионе.