С начала 2026 года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 1,3 млн человек
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала 2026 года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли почти 1,3 млн человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Это позволило обнаружить у них свыше 31 тыс. заболеваний, о которых пациенты не подозревали. А также выявить 617 случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение», — рассказал зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Чтобы бесплатно проверить состояние здоровья, нужно с паспортом и полисом ОМС обратиться в поликлинику по месту прикрепления и пройти диспансеризацию или медосмотр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта взрослой поликлиники в Щелково.