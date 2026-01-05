С начала 2026 года катки Люберец посетили более 11 тыс. человек

Более 11 тыс. человек посетили катки Люберец с начала 2026 года. В округе работают три таких объекта с искусственным льдом — на стадионе «Орбита» в Дзержинском, в Наташинском парке и на улице Звуковая в Люберцах.

2 января Центральный каток Люберец принял фестиваль «Хрустальный лед», который был организован АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Самым популярным в округе стал каток в Наташинском парке — его посетили более 4,1 тыс. человек.

Сейчас ведутся работы по заливке естественных катков на стадионах «Труд», «Электрон», «Урожай» и «Балятино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить зимние катки в парках региона.