С начала года инвестиционный портал Подмосковья посетили более 170 тыс. человек
Фото: [unsplash.com]
С начала текущего года инвестиционный портал Подмосковья посетили более 170 тыс. человек. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На инвестпортале представлена полная информация о доступной для предпринимателей инфраструктуре, региональном инвестстандарте, программах для бизнеса, мерах поддержки.
Помимо этого, с помощью инвестпортала можно подать обращение в подмосковный ЦУР «Бизнес».
