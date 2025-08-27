С начала года инвестиционный портал Подмосковья посетили более 170 тыс. человек

С начала текущего года инвестиционный портал Подмосковья посетили более 170 тыс. человек. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На инвестпортале представлена полная информация о доступной для предпринимателей инфраструктуре, региональном инвестстандарте, программах для бизнеса, мерах поддержки.

Помимо этого, с помощью инвестпортала можно подать обращение в подмосковный ЦУР «Бизнес».

