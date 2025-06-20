Губернатор Подмосковья рассказал о развитии индустриальных парков в регионе

«Она долго заводилась, но сегодня все самое умное, все самое технологичное, вся фарма — там. Все компьютеры — там, все композиционные материалы, электроника — там. Мы ее уже два раза расширяли. Там живут технологии, там высокие заработные платы, а налоги, соответственно, через 10 лет — а это миг — конечно, придут. Я имею в виду налог на прибыль. Поэтому это выгодно», - сказал губернатор.