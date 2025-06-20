Губернатор Подмосковья рассказал о развитии индустриальных парков в регионе
Андрей Воробьев рассказал о преимуществах индустриальных парков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире РБК ТВ рассказал о работе и развитии государственных индустриальных парков и особых экономических зон в регионе. Он напомнил, что в регионе около 75 индустриальных парков, многие из которых — частные, а также шесть свободных экономических зон.
«Это очень серьезное преимущество, которое мы развиваем. Мы инвестируем деньги в шесть индустриальных парков уже по современным требованиям. Кроме всей инфраструктуры, которую традиционно предполагает индустриальный парк, там есть готовые помещения light industrial, что позволяет начинающему стартапу, бизнесмену выходить сразу на производство», - отметил Воробьев.
Также он рассказал о другом важном направлении, которое развивают в области — современных колледжах.
«Потому что сегодня чаще и чаще у нас появляются на производствах роботы, высокие технологии. И для этого нужны специалисты. Айтишники, программисты, софт, железо. И индустриальный парк хорош тогда, когда все это есть», - пояснил губернатор.
Говоря о том, выгодны ли индустриальные парки и свободные экономические зоны, Воробьев привел в пример ОЭЗ «Дубна».
«Она долго заводилась, но сегодня все самое умное, все самое технологичное, вся фарма — там. Все компьютеры — там, все композиционные материалы, электроника — там. Мы ее уже два раза расширяли. Там живут технологии, там высокие заработные платы, а налоги, соответственно, через 10 лет — а это миг — конечно, придут. Я имею в виду налог на прибыль. Поэтому это выгодно», - сказал губернатор.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию с МТС телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры в Подмосковье.