С начала года на ж/д станциях и переходах Подмосковья установили свыше 100 информационных щитов

В Подмосковье с начала 2025 года на железнодорожных станциях и переходах установили свыше 100 информационных щитов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Помимо этого, в области на объектах железнодорожной инфраструктуры размещают плакаты с информацией о правилах безопасного поведения. Уже разместили около 40 таких плакатов.

С января на объектах железнодорожной инфраструктуры региона погибли свыше 130 человек. При этом 68 смертельных случаев произошло именно на станциях и переходах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает следить за безопасностью людей на железной дороге.