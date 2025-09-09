С начала года по программе «Приведи друга» в больницы Подмосковья пришли работать 344 специалиста

В рамках программы «Приведи друга» в подмосковные медучреждения пришли работать около 1,6 тыс. специалистов, в том числе 344 — в этом году. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Программа реализуется в Подмосковье с 2022 года. В ее рамках медработники могут получить денежную выплату, если привлекут на работу другого медицинского специалиста. Размер премии составляет от 28 тыс. руб. до 128 тыс. руб.

В текущем году программа оказалась особенно востребованной среди медсестер, фельдшеров, участковых терапевтов и акушеров-гинекологов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл Съезд детских врачей и вручил лучшим медикам премии.