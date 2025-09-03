Андрей Воробьев наградил подмосковных педиатров на Съезде детских врачей
Воробьев наградил подмосковных педиатров на Съезде детских врачей
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Подмосковные педиатры получили благодарность губернатора Московской области за вклад в медицинское обслуживание детского населения региона и высокий профессионализм. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил их в рамках VI Съезда детских врачей «Педиатрия как искусство».
«Такое мероприятие проводится не только ради торжественного церемониала. Оно про то, чтобы узнать что-то новое и это новое у себя в поликлинике или стационаре, в научном центре применить. Мы вас очень любим, в вашем лице очень дорожим каждым педиатром», – сказал он.
Так, благодарность вручили участковому педиатру Дзержинской больницы Светлане Барковой, заместителю главного врача по медицинской части Щелковской больницы Ирине Бурлаковой, участковому педиатру Электростальской больницы Ольге Васильевой, участковому педиатру Видновской клинической больницы Екатерине Гордеевой и другим специалистам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.