С начала года в Минтранс Подмосковья поступило более 96 тысяч заявлений, связанных с работой такси

С января уходящего года в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поступило более 96 тысяч заявлений, которые были связаны с работой такси.

Заявления поступали в ведомстве через областной сайт госуслуг. В их число вошли заявления на предоставление или аннулирование действия разрешения на таксомоторные перевозки.

По большинству заявлений было принято положительное решение — по 76 тысячам, что составляет 80% от общего числа принятых заявлений.

Сейчас в регионе работают около 105 тысяч такси и свыше 34 тысяч перевозчиков. Число выданных разрешений на такую деятельность постоянно увеличивается.