С начала года в многоквартирных домах Подольска заменили 22 лифта

В многоквартирных домах Подольска с начала текущего года заменили 22 лифта. Работы ведутся совместно с Фондом капитального ремонта Московской области.

«В Подольске планомерно обновляем лифтовое хозяйство вместе с Фондом капитального ремонта. Новые лифты установлены в 198 многоквартирных домах», — рассказал глава округа Григорий Артамонов.

В общей сложности до 2028 года в муниципалитете планируется заменить еще 79 лифтов.

Сейчас состояние лифтового оборудования в округе находится на контроле семи специализированных организаций. После окончания действующих договоров «УК Подольск» заключит новые.

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