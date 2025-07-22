С начала года в многоквартирных домах Подольска заменили 22 лифта
Более 20 лифтов заменили в домах Подольска с января
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В многоквартирных домах Подольска с начала текущего года заменили 22 лифта. Работы ведутся совместно с Фондом капитального ремонта Московской области.
«В Подольске планомерно обновляем лифтовое хозяйство вместе с Фондом капитального ремонта. Новые лифты установлены в 198 многоквартирных домах», — рассказал глава округа Григорий Артамонов.
В общей сложности до 2028 года в муниципалитете планируется заменить еще 79 лифтов.
Сейчас состояние лифтового оборудования в округе находится на контроле семи специализированных организаций. После окончания действующих договоров «УК Подольск» заключит новые.
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