Сборы для учащихся кадетских и казачьих классов стартовали в Подмосковье

Сборы для учащихся кадетских и казачьих классов «Растим патриотов России» стартовали в Подмосковье на базе центра «Авангард». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятие продлится до 11 апреля. Участниками сборов стали более 1 тыс. ребят из 22 округов Подмосковья. Их поприветствовала первый заместитель министра образования региона Лариса Сулима.

«Сегодня, когда более 1 тыс. юных кадетов и казаков собрались на этом сборе, мы видим живой пример того, как формируется новое поколение патриотов России — сильных духом, образованных и преданных своему Отечеству», - сказала она.

В программе сборов — огневая, тактическая, техническая, строевая и военно-медицинская подготовка, а также занятия по радиационной, химической и биологической защите и военной топографии. Кроме того, прошла «Встреча с Героем», в которой принял участие Герой России, кавалер ордена Мужества, директор Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Игорь Юргин.

Всего в Подмосковье насчитывается свыше 400 кадетских классов. В них обучаются более 10,5 тыс. детей. Кроме того, действует 24 казачье-кадетских класса, в которых обучаются более 560 ребят. Помимо этого, казачий компонент внедрен в военно-патриотических объединениях Домодедово, Королева, Наро-Фоминска, Солнечногорска и Электростали.

