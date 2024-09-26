Семь лесных пожаров потушили в Подмосковье за день
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
Семь лесных пожаров произошло в Подмосковье накануне, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорания случились в километре от поселка Фрязево под Электросталью, в километре от деревни Фатеево и деревни Дергаево в Павловском Посаде, в двух километрах от Старой Купавны, в километре от села Кременье в Ступино, в трех километрах от деревни Минино в Раменском округе и в километре от деревни Малая Черная под Дмитровом.
К тушению привлекали почти восемьдесят человек и тридцать шесть единиц техники. Все пожары были ликвидированы в день выявления, подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что сегодня и завтра на территории региона сохранится пятый класс пожарной опасности, в субботу он опустится до первого.
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