Семь представителей Подмосковья стали победителями премии «Экология — дело каждого»
Проекты из Подмосковья победили на премии «Экология — дело каждого»
Фото: [freepik.com]
Семь представителей Подмосковья вошли в число победителей пятого сезона премии «Экология — дело каждого». Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Так, подмосковные проекты победили и стали призерами в номинациях «Поколение будущего», «Экосоюз», «Экология души», «Экорисунок», «Экофокус». Кроме того, в копилке Подмосковья специальный приз главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
«От всей души поздравляю победителей. Из года в год наших земляков называют в числе лучших, и мы гордимся ими», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил победителей и призеров финального этапа всероссийской олимпиады школьников.