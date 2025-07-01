Семь представителей Подмосковья стали победителями премии «Экология — дело каждого»

Проекты из Подмосковья победили на премии «Экология — дело каждого»

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Фото: [freepik.com]

Семь представителей Подмосковья вошли в число победителей пятого сезона премии «Экология — дело каждого». Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, подмосковные проекты победили и стали призерами в номинациях «Поколение будущего», «Экосоюз», «Экология души», «Экорисунок», «Экофокус». Кроме того, в копилке Подмосковья специальный приз главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

«От всей души поздравляю победителей. Из года в год наших земляков называют в числе лучших, и мы гордимся ими», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил победителей и призеров финального этапа всероссийской олимпиады школьников.

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Министерство экологии и природопользования Московской области