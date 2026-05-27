Семена хвойных пород высадили на 2,1 га в Дмитровском базисном питомнике

Семена хвойных пород высадили на площади 2,1 га в Дмитровском базисном питомнике в Дмитровском филиале ГАУ МО «Мособллес». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Основу составляет ель европейская. Она является главной лесообразующей породой средней полосы. На 1,1 га высадили 80 кг нормальных семян, на 1 га — 72 кг улучшенных семян.

Выращивание сеянцев длится три года. Полученный урожай высаживают на месте вырубок и погибших насаждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной техники.